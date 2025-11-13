Haberler

Amedspor, Bahis Cezası Alan 5 Futbolcunun Sözleşmelerini Feshetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedsportif Faaliyetler Kulübü, PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmelerini feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı disiplin soruşturmaları sonucunda bu karar alındı.

(DİYARBAKIR) - PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan futbolcular arasında 5 oyuncusu yer alan Amedsportif Faaliyetler Kulübü, futbolcuların sözleşmesini feshetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 102 futbolcuya verilen cezaları açıkladı. Ceza alan futbolcular arasında Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Arda Kemal Gülmez ve Bartu Kaya isimler yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, ceza alan 5 futbolcunun sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler neticesinde Kulübümüz bünyesinde lisanslı beş profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır. Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.