AMD'den bütçe dostu ekran kartı! - Haberler

AMD ve Nvidia arasında ekran kartı mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Her iki üretici yüksek performanslı ekran kartları konusunda çekişirken, düşük bütçeli müşterilerini de ihmal etmek istemiyorlar. Son olarak GTX 1630 ile bu konuda büyük bir adım atan Nvidia'ya AMD'den de yakın zamanda bir cevap gelecek gibi görünüyor. İddialara göre AMD, ucuz ekran kartı üzerinde çalışmalara başladı.

AMD, RX 6300 üzerinde çalışıyor olabilir

Gelen bilgilere göre AMD, mevcut RX 6400'ün altında konumlandırılan daha ucuz bir ekran kartı üzerinde çalışıyor. AMD'nin Linux işletim sistemleri için ürettiği Beige Goby ekran kartlarına eklenen yeni bir kod ile bu iddialar ortaya atılmış durumda.

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Beige Goby ailesi, mevcut RX 6500 XT ve RX 6400 grafik kartları gibi Navi 24 GPU ile oluşturulmuş RDNA 2 mimarisine dayanan bir ekran kartı. Potansiyel yeni bir Navi 24 ekran kartının neler sunacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni ekran kartı mevcut RX 6400'ün yenilenmesi olabileceği gibi tamamen yeni bir ekran kartıyla karşı karşıya olabiliriz.

AMD, RX 6400'ün altında konumlandırılan daha bütçe dostu bir ekran kartı tanıtabilir. Buna göre RX 6300 ile AMD, Nvidia'nın GTX 1630 modeline cevap verecektir. Bu noktada çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Linux sürücüsüne eklenen bu kod pek çok anlama gelebilir. Ancak bu konudaki en büyük iddia bütçe dostu bir ekran kartı yönünde.

AMD'nin hali hazırda mobil cihazlar için 6300'ün bir versiyonunu sunuyor. RX 6400'den daha düşük performansa sahip olan bu ekran kartı aynı zamanda çok daha ucuz olmasıyla da öne çıkıyor. AMD benzer bir yolu bilgisayarlar için de izleyebilir. Bu sayede oyuncular daha az performans sunan ancak daha ucuz bir ekran kartı sahibi olabilir.

Peki siz AMD'nin ekran kartları hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce daha ucuz bir ekran kartı gelmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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