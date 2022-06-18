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Amcasının öldürdüğü yeğeni, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
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Amcasının öldürdüğü yeğeni, toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amcası Aydın Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hakan Kaya (31), toprağa verildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amcası Aydın Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hakan Kaya (31), toprağa verildi. Olayın ardından aranan cinayet şüphelisi amca ise polis ekiplerine teslim oldu.

Yüksekova İlçesi'ne bağlı İpek Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aydın Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak yeğeni Hakan Kaya ile ağabeyi Abidin Kaya'ya ateş etti. Hakan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Abidin Kaya (56) ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Van Yüzüncü Yılı Üniversite Tarih Öğretmenliği bölümü mezunu Hakan Kaya, otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirilerek, Akalın Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Kaya'nın yakınları mezar başında sinir krizi geçirdi. Ağır yaralı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin Kaya'nın ise tedavisi sürüyor. Yeğinini öldüren ve ağabeyini ağır yaralayan Aydın Kaya ise polis ekiplerine teslim oldu.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Hakan Kaya Yüksekova Aydın Güncel Haberler

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