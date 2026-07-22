Hastaneye giderken ambulansta doğum yaptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğum sancıları artan 39 haftalık hamile kadın, sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesiyle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi'nde doğum sancıları artan hamile kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese ulaşan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, doğumun başladığını tespit etti. Bunun üzerine sağlıkçıların ambulanstaki müdahalesiyle kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebeğin ilk sağlık kontrolleri de ambulansta yapıldı. Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne nakledilen anne ile bebeği, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Kadın Doğum Kliniği'ne sevk edildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı