Çanakkale'de hastaneye götürülen hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hamile bir kadın ambulans yolunda sağlık ekibinin müdahalesiyle bebeğini dünyaya getirdi. Ekip, doğumun sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülpınar köyündeki Ayvacık 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, gebe tanısıyla gelen ihbar üzerine verilen adrese gitti.

Sağlık ekipleri, ulaştıkları evde 40 haftalık gebe olan kadını ambulansa alarak hastaneye nakil etmek üzere yola çıktı.

Nakil sırasında doğumun başlaması üzerine annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol eden ekip, doğumun sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Doğum sonrasında anne ve yeni doğan kız bebek, sağlık kontrolleri için Ayvacık Devlet Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
