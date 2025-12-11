Haberler

Bakan Yerlikaya, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Kesildiğini Duyurdu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen bir sürücüye 46 bin lira ceza kesildiğini ve tekrarı halinde ehliyetinin iptal edileceğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası uygulandığını ve 5 yıl içerisinde bir kez daha ambulansa yol vermezse ehliyetinin iptal olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası uygulandığını ve 5 yıl içerisinde bir kez daha ambulansa yol vermezse ehliyetinin iptal olacağını bildirdi. Yerlikaya, konuya ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere; 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'."

