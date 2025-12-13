Haberler

Ümraniye'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesi cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Şile Otoyolu'nda meydana geldi.

ÜMRANİYE'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KOB 147 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte siren çalarak vakaya giden ambulansa yol vermedi. O anlar, ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin ilerlediği anlar yer alıyor.

