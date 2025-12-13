Ümraniye'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada

ÜMRANİYE'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KOB 147 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte siren çalarak vakaya giden ambulansa yol vermedi. O anlar, ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin ilerlediği anlar yer alıyor.