Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde, ambulansın park halindeki bir araca çarpması sonucu kazada araçlarda hasar meydana geldi. Olayda yaralanan yok.

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın park halindeki otomobile çarptığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ATJ 456 plakalı ambulans, Kızılırmak Caddesi'nde park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
