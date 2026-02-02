Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı.

AMBULANS İLE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı–Nallıhan–Ankara kara yolunun Akyazı Erdoğdu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans ile servis minibüsü çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 3'ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Sakarya'da, servis minibüsü ile ambulansın çarpıştığı kaza, servis minibüsünün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.