Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Gemide Mürettebat Tahliye Edildi

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı'nda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.

Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.

Olayda hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek, deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.

Kurtarma çalışmaları, liman başkanlığı koordinasyonunda sürüyor.