Ambalaj atıklarının geri dönüşüm serüvenini öğrenciler tesiste dinledi

Bu gezinin önemine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Birçok atığın aslında çöp değil, geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale geldiğini her bireye küçük yaşlardan itibaren anlatmamız gerekiyor" dedi.

GEZİ EDREMİT'E YAPILDI

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen gezi, belediyenin Edremit'te bulunan anlaşmalı olduğu Ekolojik Çevre ve Ambalaj Atık Firması'na Tesisi'ne gerçekleştirildi. Firmanın çevre mühendisi, tesise gelen ambalaj atıklarının sınıflara ayrıldığını, ayrıştırılan kâğıt- karton atıkların geri dönüşüme gönderildiğini, plastik atıkların tesis içerisinde bulunan makineler ile plastik ham maddeye dönüştürüldüğünü bir bir anlattı. Teknik geziye katılan öğrenciler, ambalaj atıklarının geri dönüşüm serüvenleri süresince hangi aşamalardan geçtiğini ve merak ettikleri sorulara tek tek cevap buldular. Gezi sonunda Temizlik İşleri Müdürü Muhammed Ashour, firma yetkililerine gezinin çok faydalı olduğunu, tesisin çevreye ve ekonomiye önemli katkıları olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun teşekkürlerini iletti.

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