BİLSEM Öğrencileri Matematikte Büyük Başarı

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, SASMO (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) Matematik Yarışması'nda, 3 altın, 8 gümüş, 15 bronz ve 4 mansiyon madalyası kazandı.

Başarılı öğrenciler, okulda düzenlenen törende BİLSEM Müdürü Muhammed Bolat tarafından madalya ve sertifikalarını aldı.

Yarışmaya öğrenciler, matematik öğretmenleri Nursen Yılmaz ve Orhan Arslantaş ile sınıf öğretmeni Arzu Varol'un danışmanlığında hazırlandı.

Danışman öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği üstün gayretten ve elde ettikleri sonuçlardan duydukları gururu ifade ederken, öğrenciler ise bu başarının disiplinli çalışma, ekip ruhu ve öğretmenlerinin rehberliği sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.