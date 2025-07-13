Amasya Valisi Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangından etkilenen köylerde incelemeler gerçekleştirdi.

Bakan, buğday ekili tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangından etkilenen Aktarla ve Esentepe köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, devletin yaraları sarmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

Vatandaşların yanlarında olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

Bakan'a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve diğer yetkililer eşlik etti.