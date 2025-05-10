Amasya Valisi, Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Konaklama Alanını İnceledi

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.

Vali Bakan'a, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol eşlik etti.

Alanda devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan, incelemelerinin ardından gazetecilere, konaklama alanında yapılacak düzenlemeleri kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Bu konuda ilgililere de talimat verdiğini bildiren Bakan, "Mevsimlik tarım işçilerimizin barınma, sağlık, eğitim ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, hem işçilerimizin refahı hem de bölge halkına olumlu katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.