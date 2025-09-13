Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da temaslarda bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıda okulların genel durumu, güvenliği ve devam eden hazırlıklar görüşüldü.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, eğitim camiasına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Bakan, toplantının ardından Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu ile Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan daha sonra Akören köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Bakan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Caddesi'ni gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan, vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Vali Bakan'a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve kurum müdürleri eşlik etti.