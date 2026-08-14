Haberler

Amasya Valisi halk gününde vatandaşları dinledi

Amasya Valisi halk gününde vatandaşları dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, halk günü buluşması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Amasya Valisi Önder Bakan, halk günü buluşması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bakan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlar, çeşitli konulardaki taleplerini Vali Bakan'a doğrudan iletme fırsatı buldu.

Vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirten Vali Bakan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Muradı gözünde kaldı
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı