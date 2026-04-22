Amasya Valisi Bakan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu anlamlı günün sadece bir meclisin açılışı değil, küllerinden doğan bir milletin dünyaya ilan ettiği özgürlük manifestosu olduğuna dikkati çeken Bakan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu müstesna günü çocuklarımıza armağan etmesi, onlara duyduğu sonsuz güvenin ve sevginin de en somut göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan barışın, sevginin ve kardeşliğin tüm dünyada filizlenmesi için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan okuyan, sorgulayan, bilim ve teknolojiye hakim ve milli manevi bağlı bireyler olarak yetişmelerini beklediklerini aktaran Bakan, "Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyor, sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.