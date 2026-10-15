Amasya Üniversitesi, YÖK'e sunduğu COP31 projelerinde yüzde 91 kabul oranına ulaştı

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Amasya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunduğu 11 projeden 10'unun kabul edildiğini duyurdu.

Üniversite, projelerindeki yüzde 91'lik kabul oranıyla sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel çalışmalarını uluslararası arenaya taşımayı başardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirecek.

YÖK koordinasyonunda yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında kabul edilen bu projeler, üniversitenin çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyuyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla küresel bir mesele olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin temel sorumluluğunun bilimsel bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek olduğunu belirten Rektör Turabi, "COP31 kapsamında sunduğumuz 11 projeden 10'unun kabul edilmesi, üniversitemizin bu alandaki kararlılığının ve akademik gücünün bir göstergesidir. Sürdürülebilirliği eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Elde ettiğimiz bu sonuçla ülkemizin iklim hedeflerine ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA