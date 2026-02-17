Haberler

Amasya'da "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim yapıldı

Amasya'da 'Yükseköğretimde kalite' konulu eğitim yapıldı
Amasya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 'Yükseköğretimde kalite' konulu eğitim, Kalite Koordinatörü Ali Baştuğ ve şef Neslihan Öz tarafından gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Amasya Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ali Baştuğ ile şef Neslihan Öz sunum yaptı.

Akreditasyon sürecinin üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması açısından taşıdığı önemin anlatıldığı eğitimde, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlediği geliştirmeye açık alanların iyileştirilmesi ve kalitenin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesinin gerekliliği ifade edildi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin, Genel Sekreter Osman Akbaş, akademik ve idari personel katıldı.

