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Amasya Üniversitesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya Üniversitesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, her yıl düzenledikleri kan bağışı kampanyasının bir yenisini gerçekleştirerek toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor. Okul müdürü Dr. İbrahim Aslan, bu etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Aslan, yüksekokulda düzenlenen etkinlikte, her yıl yaptıkları kan bağışı kampanyasının bir yenisi düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin öğrencilerde toplum bilinci oluşturması açısından önem taşıdığını belirten Aslan, "Ülkemizde her yıl artan kan ihtiyacının, öğrencilerde kan bağışı bilincini oluşturulması ile giderilmesi amaçlanmaktadır. Hem öğrencilerimiz hem de personelimiz sayesinde azalan kan ihtiyacını gidermek için çaba sarf edilmektedir. Öğrencilerimiz hem ailelerine hem de çevrelerine örnek teşkil edeceklerdir." dedi.

Ulaştırma Hizmetleri 2. sınıf öğrencisi Ayşegül Zehra Ekinci de kan bağışında bulunarak insanlara hayat vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Üniversite öğrencileri olarak kan bağışında bulunarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Hem sevdiklerimiz hem de tanımadığımız başka kişilerin sağlıklarını kazanmalarına vesile oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Yüksel Akın Eğitim Sağlık Güncel Taşova

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