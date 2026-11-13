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Amasya Taşova'da iddiaya göre el freni çekilmeyen minibüsü çırak durdurdu

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Amasya Taşova'da iddiaya göre el freni çekilmeyen minibüsü çırak durdurdu
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde tamir için getirilen minibüs, iddiaya göre el freni çekilmediği için geriye hareket etti. Sanayi sitesinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba aracı fark edip durdurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, tamir için sanayiye getirilen ve el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü, çırak Ozan Kadir Caba durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Taşova ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için sanayi sitesine getirilen minibüs, park edildiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle geriye hareket etti. Sanayi sitesinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba, durumu fark edip aracı durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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