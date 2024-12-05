Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarını beyaza bürüdü. Kentin düşük rakımlı yerlerinde ise yağmur etkili oldu.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü bölgede kentin düşük rakımlı yerlerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.