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Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
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Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının sürdüğü yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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