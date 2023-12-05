Amasya'nın Suluova ilçesinde Engelsiz Yaşam Parkı açıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yapılan ve içinde oyun grupları ile dernek ofisinin yer aldığı Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, parkın önemini vurgulayarak engelli bireylerin haklarına verilen önemi dile getirdi. Açılış töreninde Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz tarafından Gürçam ve Üçok'a teşekkür plaketi verildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yapılan ve içinde oyun grupları ile dernek ofisinin yer aldığı Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin eğitimleri, istihdamı, sosyal yardımları, tedavi gibi çok sayıda hak için çok sayıda hizmeti hayata geçirdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise daha önce uygunsuz ortamda bir dernek ofisi bulunduğunu dile getirerek, "Buna gönlümüz razı olmadı ve özel kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi içerisinde oyun grupları ile dernek ofisinin bulunduğu engelsiz yaşam parkını inşa ederek hizmetlerine sunduk." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz tarafından Gürçam ve Üçok'a teşekkür plaketi verildi.