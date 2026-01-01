Haberler

Amasya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Merzifon ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetre kalınlıkta kar birikmesine neden oldu. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul-Samsun kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
