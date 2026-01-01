Amasya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul-Samsun kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarına devam ediyor.