Amasya'nın Göynücek İlçesinde 2025 Projeleri Görüşüldü

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlık etti.

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı ve hizmet projeleri de ele alındı.

Gündem maddeleri doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından birlik encümeni seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı 38 köyün muhtarı katıldı.