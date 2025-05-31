Amasya'nın Göynücek İlçesinde 2025 Projeleri Görüşüldü

Amasya'nın Göynücek İlçesinde 2025 Projeleri Görüşüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göynücek ilçesinde gerçekleşen Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısında, 2025 yılına yönelik altyapı ve hizmet projeleri ele alındı. Toplantıya Kaymakam Osman Demirgül ve 38 köyün muhtarları katıldı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlık etti.

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı ve hizmet projeleri de ele alındı.

Gündem maddeleri doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından birlik encümeni seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı 38 köyün muhtarı katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.