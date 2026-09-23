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Amasya Merzifon Havalimanı ağustosta 11 bin 42 yolcu ve 95 ton yük trafiği kaydetti

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Amasya Merzifon Havalimanı ağustosta 11 bin 42 yolcu ve 95 ton yük trafiği kaydetti
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DHMİ verilerine göre Amasya Merzifon Havalimanı'nda ağustos ayında 11 bin 42 yolcu seyahat etti, 90 uçak trafiği ve 95 ton yük trafiği kaydedildi. Yılın 8 aylık döneminde ise havalimanında 98 bin 927 yolcu, 759 uçak ve 893 ton yük trafiği gerçekleşti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda Ağustos ayında 11 bin 42 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda Ağustos ayında 90 uçak trafiği gerçekleşirken, 11 bin 42 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

Aynı dönemde havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 95 tona ulaştı.

Bu yılın 8 aylık döneminde yolcu trafiği 98 bin 927, uçak trafiği 759, yük trafiği ise 893 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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