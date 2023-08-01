Amasya Merzifon'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediye Başkanı Alp Kargı ve belediye personeli tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Başkan Kargı, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.