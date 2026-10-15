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Amasya Merzifon'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yunus Yavuz göreve başladı

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Amasya Merzifon'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yunus Yavuz göreve başladı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine emniyet amiri Yunus Yavuz atandı. Yaklaşık 4 yıldır Merzifon'da görev yapan 4. sınıf Emniyet Müdürü Yavuz, yeni görevine başladı; vatandaşların huzur ve güveni için iş birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine emniyet amiri Yunus Yavuz atandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 yıldır emniyet amiri olarak görev yapan 4.sınıf Emniyet Müdürü Yavuz, yeni görevine başladı.

Yavuz, AA muhabirine, polis vatandaş iş birliğiyle vatandaşların huzur ve güveni için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu dile getiren Yavuz,

"4 yıldır Merzifon'da görev yapıyorum. Bu süre içerisinde Merzifon'u ve ilçe halkını yakından tanıma fırsatımız oldu. Hukuk kurallarına bağlı kalarak en iyi şekilde mesleğimizi sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Merzifon halkının güvenliği ve asayişini sağlamak için mesai arkadaşlarımızla gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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