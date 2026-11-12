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Amasya Merzifon'da 1 kilo 207 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 207 gram sentetik uyuşturucu ile 40 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir araç ile araçta bulunan N.H. (50) ve S.H'nin (41) üzerinde yapılan aramada 1 kilo 207 gram sentetik uyuşturucu ile 40 bin lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. ve S.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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