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Amasya merkezli 4 ili kapsayan uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu Yozgat, Samsun ve Çorum'u da kapsadı; gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 9 bin 474 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Amasya merkezli Yozgat, Samsun ve Çorum'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 bin 474 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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