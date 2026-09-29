Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.
Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurşunlu Mahallesi'nde M.Y'ye air 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA