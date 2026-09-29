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Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.

Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunlu Mahallesi'nde M.Y'ye air 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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