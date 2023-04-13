Amasya İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirdi

Amasya Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere 4 yeni kamyon alındı.

İl Özel İdaresi bahçesinde, Vali Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Erdin Acar ve İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan'ın da katıldığı törenle kamyonlar hizmete girdi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosunu yenilemeye devam edeceklerini söyleyen Vali Masatlı, "Biliyorsunuz iki ay önce 6 adet iş makinesini envantere almıştık. Şimdi de 4 adet kamyonumuzu filomuza katıyoruz. Bu araçlarımızı sadece Amasya'da değil, yeri geldiğinde Kastamonu'da, yeri geldiğinde Gaziantep Nurdağı'nda, yeri geldiğinde de Hatay ilimizde insanlarımızın hizmetine sunduk. Onun için araç filomuzu da yenilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

14 milyon 30 bin 778,88 liraya alınan 4 kamyonun anahtarları şoförlere törenle teslim edildi.