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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Şubat Ayı Asayiş Raporu

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri şubat ayında toplam 238 asayiş olayına müdahale etti. Olaylar sonucunda 2 vatandaş hayatını kaybetti, 126 vatandaş yaralandı. Ayrıca 5 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin 868 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda 351 aranan şahıs yakalandı ve 27'si tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri şubat ayında toplam 238 asayiş olayına müdahale etti.

Meydana gelen olaylar nedeni ile 166 şüpheli şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 2 vatandaş hayatını kaybetti, 126 vatandaş yaralandı. Bu olaylarda 5 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bin 868 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması yaptı.

Bu faaliyetler neticesinde 40 bin 816 şahıs sorgulanırken, 351 aranan şahıs yakalandı, bu şahıslardan 27'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Olay Tutuklama Güvenlik Yaralanma Suç Güncel Haberler

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