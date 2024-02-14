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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu. Jandarma personeli tarafından KADES'in amacı, işlevleri ve kullanımı hakkında kadınlara bilgi verildi. Kadınların acil durumlarda hızlı ve kolay şekilde yardım alabilmeleri için KADES'i cep telefonlarına indirmeleri ve aktif etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Kadınlara, aile içi şiddete karşı farkındalık yaratmak ve şiddete maruz kalan kadınların korunması için neler yapılabileceği hakkında da bilgi verildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarma personeli tarafından KADES'in amacı, işlevleri ve kullanımı hakkında kadınlara bilgi verildi.

Kadınların acil durumlarda hızlı ve kolay şekilde yardım alabilmeleri için KADES'i cep telefonlarına indirmeleri ve aktif etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Kadınlara, aile içi şiddete karşı farkındalık yaratmak ve şiddete maruz kalan kadınların korunması için neler yapılabileceği hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Jandarma Amasya KADES Güvenlik Kadın Teknoloji Güncel Haberler

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