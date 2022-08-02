Amasya haberleri! Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Taşova'da desteklenen projeleri inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarınca Taşova'da desteklenen projeleri inceledi.

Beraberindeki heyet ile ilçeye gelen Yeniçeri, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile beraber, Boraboy Gölü'nde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yapılan yatırımları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan yatırımlarla, Boraboy Gölü'nü, seyir terası, yürüyüş alanları ve kafeterya gibi yapılarla vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Yeniçeri, "Bölgemizin önemli üretim merkezi ve coğrafi işareti olan çiçek bamyasına Sosyal Geçme Destek programı kapsamında destek verdik. Ayrıca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) kanalı ile kapalı pazar yeri yapımında destek verdik. Tüm bunlar yerel düzeyde kalkınmanın önemli örnekleridir". diye konuştu.