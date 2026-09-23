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Amasya Gümüşhacıköy'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Amasya Gümüşhacıköy'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Gözaltına alınan diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan inceleme ve takip sonucunda motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen C.K, Ö.K. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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