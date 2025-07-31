Amasya Emniyeti Dijital Dolandırıcılığa Karşı Yapay Zeka ile Uyarıyor

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, yapay zeka ile hazırladığı bir video ile vatandaşları dijital dolandırıcılığa karşı uyarıyor. Videoda, internette dönen her videoya inanılmaması gerektiği ve yüksek takipçili hesapların bile dolandırıcı olabileceği belirtiliyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları yapay zeka ile yaptığı videoyla uyarıda bulundu.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka ile yaptığı uyarı videosunda vatandaşları dijital dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

İnternette dönen her videoya inanılmaması gerektiği belirtilen videoda, yüksek takipçili hesapların bile dolandırıcı olabileceği vurgulanıyor.

Uyarı videosunda, hediye kazandınız diyerek bilgilerinizin çalınabileceği de vatandaşlara anlatılıyor.

Videonun sonunda ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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