Amasya'dan batı illerine sevk edilen kurbanlıklar denetleniyor

Kurban Bayramı öncesi Amasya'dan batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, kontrol ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

Jandarma ve polis ekipleriyle yapılan denetimlerde, kurbanlık taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrolleri devam edecek.