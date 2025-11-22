Haberler

Amasya'daki Minik Öğrencilerden Duygusal Mektuplar

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrenim gören 170 çocuk, 'vatan sevgisi' temasıyla askerlere ve polisler için yazdıkları mektuplarla duygu dolu anlar yaşattı. Öne çıkan mektupta, 3 aydır babasını göremeyen Asel Ertuğrul'un 'Babacığım seni çok özledim' sözleri duygusal anlar yarattı.

AMASYA'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda eğitim gören 170 öğrenci, 'Değerler Eğitimi' projesi kapsamında işlenen 'vatan sevgisi' teması doğrultusunda polis ve askerlere mektup yazdı. Miniklerin elinden çıkan mektuplar duygu dolu anlara sahne olurken, 3 aydır Katar'da görev yapan babasına seslenen Asel Ertuğrul'un (5) sözleri herkesi duygulandırdı.

Öğrenciler, aileleriyle birlikte hazırladıkları mektupları Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugayı ve Katar için hazırlanan özel kutulara bıraktı. Mektubunu atan öğrencilerden Defne Vildan Sokullu (4), Türk askerlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Onlar olmazsa biz ne yapardık? Bizi kim korurdu? Sizleri çok seviyoruz" dedi. Velilerden Pakize Sokullu ise projenin çocuklardan vatan sevgisi bilincini güçlendirdiğini belirterek, "Kızım mektubuna kendi düşüncelerini söyledi, ben de yazıya döktüm. Çok duygulandım. Gelecek nesiller vatan sevgisini aynı kararlılıkla taşıyacak. Bir öğrencimiz Katar'daki babasına mektup yazdı. Çocuklarımız polis ve jandarma için de duygularını kaleme aldı" diye konuştu.

3 AYDIR BABASINI GÖRMEYEN ASEL'İN MEKTUBU HERKESİ DUYGULANDIRDI

Babasını 3 aydır görmeyen Asel Ertuğrul ise, "Babacığım seni çok özledim. Seni çok seviyorum" sözleri ise okulda duygu dolu anlara neden oldu. Hazırlanan mektuplar okul bahçesine gelen PTT görevlilerine teslim edilirken, miniklerin sevgi ve destekle dolu mesajlarının en kısa sürede asker ve polislere ulaşılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
