Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

Amasya Valiliği, Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazadan kurtulan bir yolcu olay anını anlattı.

Amasya Valiliği'nden yolcu otobüsü kazası açıklaması: 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Amasya Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kazadan kurtulan bir yolcu olay anını anlattı.

Açıklamada, Merzifon'un Çayırözü köyü civarında yaşanan kazada 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Kazadan şans eseri kurtulan vatandaşlardan Onur Demirtaş, "Otobüse Ankara'dan binmiştim. Otobüs geç gelmişti. Kaza bir anda oldu. Dışarıdan birisi camı patlattı. Onun sayesinde otobüsten çıktık" dedi.