Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları sular altında kaldı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü.

Ataşehir mevkisinde nehrin taşma noktasına yaklaşık 1 metre mesafe kaldığı gözlendi.

Irmaktaki yükselişi takip eden vatandaşlardan Hicabi Bağçuvan, su seviyesinin son yılların en yüksek noktasına ulaştığını belirterek, "Yaklaşık 15 yıl önce benzer bir yükselme olmuştu ama bu seferki gerçekten çok yüksek." dedi.

Valilikten "Üst seviye tedbir" uyarısı

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yeşilırmak ve bağlı dere yataklarında su seviyesindeki artışın sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan ani taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.