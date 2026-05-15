Haberler

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir haftadır süren sağanak yağışlar nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları ve köprü ayakları sular altında kaldı. Valilik, taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbir uyarısı yaptı.

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları sular altında kaldı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü.

Ataşehir mevkisinde nehrin taşma noktasına yaklaşık 1 metre mesafe kaldığı gözlendi.

Irmaktaki yükselişi takip eden vatandaşlardan Hicabi Bağçuvan, su seviyesinin son yılların en yüksek noktasına ulaştığını belirterek, "Yaklaşık 15 yıl önce benzer bir yükselme olmuştu ama bu seferki gerçekten çok yüksek." dedi.

Valilikten "Üst seviye tedbir" uyarısı

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yeşilırmak ve bağlı dere yataklarında su seviyesindeki artışın sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan ani taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde yaptığına bakın
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaraylı futbolculardan F.Bahçelileri kızdıracak hareket
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı