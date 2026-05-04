Amasya'da yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle Kızık Yaylası'nda mahsur kalan aile kurtarıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle Kızık Yaylası'nda mahsur kalan aile kurtarıldı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla kapanan yol iş makineleriyle açıldı.
Ekipler, Karagöz ailesini bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Demirci