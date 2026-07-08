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Alevlerin sardığı evde mahsur kalan görme engelli kadını itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin sardığı evde mahsur kalan görme engelli kadını itfaiyeciler kurtardı
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Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan görme engelli Elmas İstanbullu (83), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın 1 saatte söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan görme engelli Elmas İstanbullu (83), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın 1 saatte söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Fethiye Mahallesi Fethiye Caddesi'nde, Elmas İstanbullu'nun kızı ve damadıyla yaşadığı 2 katlı ahşap müstakil evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahşap yapıda çıkan yangın, büyüyüp tüm evi sardı. O sırada evde mahsur kalan, görme engelli Elmas İstanbullu, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İstanbullu, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınıp 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Elmas İstanbullu'nun kızı ve damadının hastane randevusu nedeniyle evde olmadığı bildirildi.

'İTFAİYE YETİŞMESEYDİ TEYZEMİZİ KAYBEDEBİLİRDİK'

Olay anını anlatan Fethiye Mahallesi Muhtarı Arduç, dumanları fark edince alana geldiklerini belirterek, "Çatıdan başlamış yangın sanırım. İçeride de teyzemiz varmış. Şenol ağabey damadı ile kızı da diş hastanesine gitmişler. İçerideki teyzemizi de itfaiyeciler kurtarmış. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Yaşlı, gözleri görmüyor. Allah'a çok şükür ambulansla hastaneye götürdüler. İtfaiyemiz yetişmeseydi teyzemizi kaybedebilirdik. Allah razı olsun itfaiye ekiplerimizden" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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