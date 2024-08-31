Amasya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Davut Kaya evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kilitli kapıyı açarak içeri giren ekipler, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, Suluova Belediyesi Gasilhanesine kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan, 68 yaşındaki Davut Kaya evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Maarif Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Kaya'dan haber alamayan komşuları polise bilgi verdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kilitli kapıyı açarak evin içerisine girmeleri sonucu Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştılar.
Yapılan kontrollerin ardından Kaya'nın cenazesi, Suluova Belediyesi Gasilhanesine kaldırıldı.