Haberler

Amasya'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da 53 yaşındaki Ferhat Makul, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine durumu bildirdiği sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Makul'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın nedeni otopsi ile belirlenecek.

AMASYA'da yalnız yaşayan Ferhat Makul (53), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ferhat Makul'den haber alamayan arkadaşları telefonla aradı. Telefonlara cevap alamayan arkadaşları daha sonra eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan girdikleri evde Makul'ü pencere önünde yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Makul'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ferhat Makul'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Makul'un ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle

Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle