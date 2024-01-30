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Amasya'da Yabani Kuşları İnternet Üzerinden Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yabani kuşları tuzak kurup yakalayarak internet üzerinden satışa çıkaran M.Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, evinde bulunan kuşlara ise el konuldu.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde yabani kuşları tuzak kurup yakalayarak internet üzerinden satışa çıkaran M.Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, evinde bulunan kuşlara ise el konuldu.

Suluova ilçesinde M.Ç.'nin yabani hayvan beslendiği ve internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan koordineli çalışmanın ardından bugün şüphelinin Şeker Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. M.Ç.'nin evinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş gövel ördeği, 2 angıt, 3 sülün ve 1 sincap kafesi ele geçirildi. Hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. M.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suluova Amasya Hayvan Hakları Suç Polis Güncel Haberler

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