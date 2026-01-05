Haberler

Amasya'da domuz sürüsü görüntülendi

Amasya'da domuz sürüsü görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Şeyhcui Mahallesi yakınlarında yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine inerek yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

AMASYA'da, yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

İstanbul'da restorana operasyon: Milyonlarca liralık silah bulundu