Amasya'da domuz sürüsü görüntülendi
Amasya'da Şeyhcui Mahallesi yakınlarında yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine inerek yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel