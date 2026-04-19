Yeşilırmak'ta kano etkinliği düzenlendi

Amasya'da Turizm Haftası etkinleri kapsamında Yeşilırmak'ta kano etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Magdinus (Madenüs) Köprüsü'nden kanoların Yeşilırmak'a indirilmesiyle başladı. Gaziantep, Rize ve Amasya'dan gelen yaklaşık 100 kişi AFAD ve itfaiyenin aldığı tedbirler eşliğinde, profesyonel antrenörlerle birlikte Yeşilırmak'ta kano deneyimi yaşadı.

Etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, siyasi parti temsilcileri, Gaziantep, Rize ve Amasya'dan 100 kişi katıldı.

Vali Önder Bakan, yaptığı açıklamada, "Amasya'da tarih, doğa ve kültür turizmini birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ben inşallah verimli bir turizm sezonu geçirmelerini ümit ediyorum. Geleneksel hale gelmesi taleple ilgili bir şey. Talep belli ki olacak. Çok da güzel bir etkinlik. Yeşilırmak'ta kano ile ilgili tarihi ve doğayı birlikte yaşamak çok kıymetli olacak. Çok iyi bir tecrübe olacak. Ben tekrar bunun devamını diliyorum inşallah." dedi.

İpek ise "Turizm Haftası etkinlikleri Amasya'mızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir eksiklik tamamlandı. Yeşilırmak'ta aslında bugüne kadar yapmamız gereken bir etkinlikti. Kano Amasya'nın tanıtımı için çok önemli bir imkan oldu." diye konuştu.

Rize'den gelen Songül Öksüzoğlu ise şunları dile getirdi:

"Bugün Amasya gezisi ve kano etkinliği vardı. Katılmak için özellikle bu tarihte geldik. İlk deneyimimiz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Biraz akıntının olması sebebiyle biraz yorucu oldu bizim için. Erken döndük biz, tam bitiş noktasına kadar varamadık ama çok keyifli bir deneyimdi. Gelmek isteyenlerin deneyimlemesini isteriz. Gayet güzeldi."

Amasya gezisi için Rize'den geldiklerini söyleyen Ebru Duman da "Yeşilırmak'ta kano etkinliği var deyince koşa koşa geldik. İlk deneyimimiz ama kıyıya sıkıntısız bir şekilde çıkabildik. Çok güzel, tekrar yapmak istiyorum. Biraz yorulduk ama bir sonraki gelişimizde yine yapacağız inşallah. Herkesi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlik köprüde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.