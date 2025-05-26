Amasya'da Traktör Sürücülerine Üçgen Reflektör Eğitimi

Amasya'da Traktör Sürücülerine Üçgen Reflektör Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarını önlemek amacıyla 86 sürücüye üçgen reflektör kullanımı üzerine eğitim verdi. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 86 traktör sürücüsüne Üçgen Reflektör Eğitimi verildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Keşlik köyünde, jadarma trafik ekipleri tarafından, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 86 traktör sürücüsüne, römorklarda üçgen reflektör kullanımının önemi hakkında trafik eğitimi verildi.

Bu tarz eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Beşiktaş'tan yılın ilk transferi! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü

Markette tanıdı, dolmuşta yakaladı! 7 yıllık intikamı acı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.