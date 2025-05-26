Amasya'da Traktör Sürücülerine Üçgen Reflektör Eğitimi
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarını önlemek amacıyla 86 sürücüye üçgen reflektör kullanımı üzerine eğitim verdi. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 86 traktör sürücüsüne Üçgen Reflektör Eğitimi verildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Keşlik köyünde, jadarma trafik ekipleri tarafından, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 86 traktör sürücüsüne, römorklarda üçgen reflektör kullanımının önemi hakkında trafik eğitimi verildi.
Bu tarz eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel